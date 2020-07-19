Команда Робиньо, Шкртела и Клиши впервые стала чемпионом Турции

«Башакшехир» из Стамбула стал недосягаемым для конкурентов за тур до финиша первенства.

«Башакшехир» из Стамбула досрочно стал чемпионом Суперлиги.

В матче 33-го тура турецкого первенства «Трабзонспор» потерпел поражение от «Коньяспора» (3:4) и лишился шансов догнать «Башакшехир», который перед предпоследним игровым днем находился во главе таблицы. «Башакшехир» стал чемпионом Турции впервые в истории.

Чемпионат Турции На стадионе «Бешикташа» появился манекен с фотографией Джорджа Флойда 15/06/2020 В 13:09

За 36 лет это всего лишь второй случай, когда чемпионом стал не представитель большой тройки («Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче»). В 2010-м гегемонию прерывал «Бурсаспор».

За «Башакшехир» выступает ряд известных футболистов: Робиньо, Гаэль Клиши, Мартин Шкртел, Александр Епуряну, Гёкхан Инлер, Элджеро Элиа, Демба Ба и другие.

Клуб был основан в 1990 году под названием «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор». В 2014-м он получил новое название – «Истанбул Башакшехир».

17-летний воспитанник вывел «Галатасарай» на матч с капитанской повязкой

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Турции Турецкий футболист пронес на поле лезвие и весь матч резал оппонентов 04/03/2019 В 09:31