Команда Робиньо, Шкртела и Клиши впервые стала чемпионом Турции

«Башакшехир»
Фото: Getty Images
«Башакшехир» из Стамбула стал недосягаемым для конкурентов за тур до финиша первенства.
«Башакшехир» из Стамбула досрочно стал чемпионом Суперлиги.
В матче 33-го тура турецкого первенства «Трабзонспор» потерпел поражение от «Коньяспора» (3:4) и лишился шансов догнать «Башакшехир», который перед предпоследним игровым днем находился во главе таблицы. «Башакшехир» стал чемпионом Турции впервые в истории.
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За 36 лет это всего лишь второй случай, когда чемпионом стал не представитель большой тройки («Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче»). В 2010-м гегемонию прерывал «Бурсаспор».
- За «Башакшехир» выступает ряд известных футболистов: Робиньо, Гаэль Клиши, Мартин Шкртел, Александр Епуряну, Гёкхан Инлер, Элджеро Элиа, Демба Ба и другие.
- Клуб был основан в 1990 году под названием «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор». В 2014-м он получил новое название – «Истанбул Башакшехир».
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