Трабзонспор
    -
    19:00
    17.10.20
    Медикал Парк Арена
    Истанбул Башакшехир
      Чемпионат Турции • Тур 5
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      Онлайн
      Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
      Чемпионат Турции - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Трабзонспор – Истанбул Башакшехир на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Eddie Newton или Окан Бурук? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Трабзонспор и Истанбул Башакшехир и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Трабзонспор и Истанбул Башакшехир, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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