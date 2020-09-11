Ризеспор
    -
    20:00
    11.09.20
    Çaykur Didi Stadyumu
    Фенербахче
      Чемпионат Турции • Тур 1
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      Онлайн
      Ризеспор - Фенербахче
      Чемпионат Турции - 11 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Турции. Следите за матчем Ризеспор – Фенербахче на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Степан Томас или Эрол Булут? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ризеспор и Фенербахче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ризеспор и Фенербахче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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