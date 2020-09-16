Нападающий Беник Афобе перешел из «Сток Сити» в «Трабзонспор», и прибытие в турецкий аэропорт вышло курьезным.
Журналисты перепутали 27-летнего футболиста с другим темнокожим мужчиной в маске: окружили его, стали фотографировать и задавать вопросы.
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На день в тренера «Брентфорда» вселился Пеп, и его команда выдала идеальный гол после 13 передач
- Афобе имеет двойное гражданство Конго и Англии, выступал за юношеские и молодежные сборные Англии, пока не выбрал Конго.
- До «Трабзонспора» Афобе провел всю карьеру в английских клубах, включая «Арсенал».
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Шкртел красивейше замкнул подачу с углового – жаль, что в собственные ворота
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