Нападающий Беник Афобе перешел из «Сток Сити» в «Трабзонспор», и прибытие в турецкий аэропорт вышло курьезным.

Журналисты перепутали 27-летнего футболиста с другим темнокожим мужчиной в маске: окружили его, стали фотографировать и задавать вопросы.

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  • Афобе имеет двойное гражданство Конго и Англии, выступал за юношеские и молодежные сборные Англии, пока не выбрал Конго.
  • До «Трабзонспора» Афобе провел всю карьеру в английских клубах, включая «Арсенал».

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