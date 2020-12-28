Матч 15-го тура чемпионата Турции между «Генчлербирлиги» и «Кайсериспором» был перенасыщен яркими событиями. Во-первых, команды забили пять мячей (3:2, победный – автогол). Во-вторых, еще четыре гола были отменены.

Один незасчитанный мяч пришелся на максимально сумбурную и забавную атаку «Кайсериспора». Сначала вратарь «Генчлербирлиги» Кристоффер Нордфельдт отбил мяч лицом, после чего в свои ворота его едва не отправил защитник. Бросившийся на ленточку еще один игрок обороны хозяев Омуркан Артан спас команду, но ударился о штангу и остался корчиться от боли в воротах.