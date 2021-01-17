Во время матча турецкой Суперлиги «Истанбул» – «Сивасспор» внезапно пошел снег, из-за чего футболисты гостей слились с полем.

Игроки «Сивасспора» вышли на поле в полностью белой форме, но на 20-й минуте встречи начался снегопад. К концу первого тайма снег уже успел покрыть газон стадиона имени Фатиха Терима, в результате чего футболисты стали невидимыми для зрителей.

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Матч закончился со счетом 1:1, а оба мяча команды забили до перерыва. На 38-й минуте отличился полузащитник «Истанбула» Даниел Алексич, а 4 минуты спустя счет сравнял Хакан Арслан.

«Истанбул» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, «Сивасспор» – 10-й. У обоих клубов по 23 очка.

В следующем матче «Истанбул» сыграет с «Кайсериспором», «Сивасспор» – с «Фенербахче».

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