В данный момент у «Фенербахче» есть задолженность в размере 516 млн евро, и поэтому клубу нужна помощь в выплате оклада Озилу. Одно SMS будет стоить примерно 2,25 евро.

«У нас есть просьба к нашим фанатам. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас, мы также зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания контракта прошу вас побить рекорд с помощью SMS-кампании. 300 тысяч, 500 тысяч или даже миллион текстовых сообщений могут очень хорошо нам помочь», – приводит слова Коча DailyMail.