Президент «Фенербахче» Али Коч попросил фанатов перевести денег на зарплату Месуту Озилу в размере 14,6 млн евро. Глава стамбульского клуба предлагает болельщикам поддержать команду с помощью SMS.
В данный момент у «Фенербахче» есть задолженность в размере 516 млн евро, и поэтому клубу нужна помощь в выплате оклада Озилу. Одно SMS будет стоить примерно 2,25 евро.
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«У нас есть просьба к нашим фанатам. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас, мы также зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания контракта прошу вас побить рекорд с помощью SMS-кампании. 300 тысяч, 500 тысяч или даже миллион текстовых сообщений могут очень хорошо нам помочь», – приводит слова Коча DailyMail.
- Месут Озил подписал контракт с «Фенербахче» на 3,5 года.
- В составе «Арсенала» немец отыграл 254 матча, забил 44 мяча и сделал 77 ассистов.
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