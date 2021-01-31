Турцию накрыли дожди: в Анталье откладываются матчи теннисного «Челленджера», а футболисты гоняют мяч по мокрому полю.

Чтобы понять масштабы, можно оценить перепасовку футболистов в матче чемпионата Турции между «Аланьяспором» и «Сивасспором». Игроки пытаются провести атаку, но мяч застревает в воде. В итоге игру перенесли из-за неподходящих погодных условий.