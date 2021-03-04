Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил получил травму в матче 28-го тура Суперлиги против «Антальяспора». Экс-игрок сборной Германии не смог самостоятельно покинуть поле.

На 66-й минуте Озил столкнулся нападающим «Антальяспора» Фредди и неудачно приземлился на лодыжку. Продолжить матч футболист «Фенера» не смог, сотрудникам клуба пришлось задействовать носилки. Вместо Озила на поле вышел Ифран Кахведжи.

«Фенербахе» и «Антальяспор» сыграли вничью – 1:1.

Для Озила это был седьмой матч после перехода из «Арсенала».

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