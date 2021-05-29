Футболист «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджы выпал из автобуса во время празднования выхода команды в высшую лигу Турции.

Финальный матч плей-офф за билет в высший дивизион против «Сакарьяспора» завершился со счетом 4:0, и команда поехала на автобусе с открытой крыше по улицам, чтобы отметить достижение. Авджы рухнул на проезжую часть и был доставлен в больницу.

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«Наш футболист, Бахри Джан Авджи, к сожалению, выпал из автобуса с открытым верхом во время празднования. Немедленно было произведено необходимое вмешательство, игрок был доставлен в больницу для контроля. Со здоровьем все в порядке», – говорится в релизе «Коджаэлиспора».

В сезоне-2020/21 Авджы провел 11 матчей и забил один мяч.

Команда представляет город Измит.

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