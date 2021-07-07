Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли никому не нужен уже даже в Серии В. 30-летний форвард подписал контракт с новичком чемпионата Турции «Адана Демирспор». Соглашение рассчитано на три сезона.

«Сегодня, 7 июля, состоялся трансфер, который золотыми буквами впишут в историю «Адана Демирспор». Мировая звезда Марио Балотелли подписал контракт с нашей командой. СуперМарио будет забивать мячи в небесно-голубой футболке», – говорится в твиттере фирмы из Аданы.

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К посту приложили фотографию, на которой стоит Марио в цветах новой команды, его агент Мино Райола и четыре представителя «Демирспора».

За последние 2,5 сезона Балотелли сменил уже три клуба. Январь 2019-го он встретил в составе «Марселя», чемпионат-2019/20 – в «Брешиа», а в декабре 2020-го оказался в «Монце» из Серии Б.

Кроме Марио за «Адана Демирспор» выступают также швейцарец Гёкхан Инлер и марокканец Юнес Бельханда.

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