В матче первого тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Гиресунспором» случился курьезный эпизод – защитник стамбульского клуба Маркао Тейшейра был удален с поля после конфликта со своим же одноклубником.

В середине второго тайма бразилец вступил в перепалку с полузащитником «Галатасарая» Керемом Актюркоглу. Партнеры по команде обменялись словесными претензиями, после чего Актюркоглу жестом велел Маркао замолчать. В ответ бразильский защитник боднул одноклубника лбом и нанес несколько ударов руками.

Арбитр матча разрешил конфликт максимально просто – удалил Маркао прямой красной карточкой. Керем Актюркоглу был заменен спустя 2 минуты после удаления бразильца.

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«Галатасарай» обыграл «Гиресунспор» в первом туре Высшей лиги Турции со счетом 2:0.

В минувшем сезоне «Галатасарай» стал серебряным призером чемпионата.

«Гиресунспор» – дебютант турецкой Высшей лиги.

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