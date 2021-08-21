Защитнику «Бешикташа» Фабрису Н'Сакала стало плохо во время матча второго тура чемпионата Турции против «Газиантепа». На 70-й минуте Н'Сакала почувствовал себя нехорошо и лег на газон в районе центральной линии.

К нему подбежал полузащитник Неджип Уйсал в тренировочной манишке и проверил западение языка. Уйсала оттеснили от Фабриса медики «Бешикташа», которые и приводили конголезца в чувство. Спустя три минуты на футбольный газон выехала машина скорой помощи, которая погрузила Н'Сакала на носилки и увезла с поля в ближайший госпиталь.

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Турецкий телеканал NTV со ссылкой на пресс-службу «Бешикташа» сообщил , что 31-летнего латераля доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Н'Сакала пришел в сознание, причины потери чувств пока не называются.

Фабрис Н'Сакала выступает в Турции уже пять лет и перешел в «Бешикташ» из «Аланьяспора» в 2020 году. Он провел 11 матчей за сборную демократической республики Конго, хотя до 2011-го играл за молодежные национальные команды Франции различных возрастов.

На чемпионате Европы-2020 похожий случай произошел с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном в матче со Швецией. Игрока «Интера» возвращали в сознание с помощью дефибриллятора.

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