27 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Турции между командами «Адана Демирспор» и «Коньяспор».

На 56-й минуте нападающего «Аданы Демирспор» Марио Балотелли заменили, чем итальянец, по всей видимости, остался очень недоволен. Бешеную реакцию экс-звезды Серии А и АПЛ выложили в твиттер.

Евро-2020 Гений Балотелли и боль Пирло. Провал Италии на Евро-2012 09/07/2021 В 11:17

Матч закончился со счетом 1:1, голы забили Ассомбалонга («Адана Демирспор») и Бардакчи («Коньяспор»).

Марио Балотелли перешел в турецкий клуб в 2021 году. В трех матчах чемпионата Турции-2021/22 итальянец не забил ни одного мяча.

Чемпионат Турции Балотелли рухнул до контракта с новичком чемпионата Турции 07/07/2021 В 15:20