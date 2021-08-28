27 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Турции между командами «Адана Демирспор» и «Коньяспор».
На 56-й минуте нападающего «Аданы Демирспор» Марио Балотелли заменили, чем итальянец, по всей видимости, остался очень недоволен. Бешеную реакцию экс-звезды Серии А и АПЛ выложили в твиттер.
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- Матч закончился со счетом 1:1, голы забили Ассомбалонга («Адана Демирспор») и Бардакчи («Коньяспор»).
- Марио Балотелли перешел в турецкий клуб в 2021 году. В трех матчах чемпионата Турции-2021/22 итальянец не забил ни одного мяча.
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