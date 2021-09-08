Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в турецком клубе «Гиресунспор».
Он перешел туда на правах аренды, срок которой закончится 30 июня 2022 года, сообщает сайт краснодарского «Краснодара». Пресс-служба турецкого клуба добавляет, что аренда предусматривает право выкупа.
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«Добро пожаловать в нашу семью, Магомед-Шапи Сулейманов», – поприветствовали новичка в твиттере «Гиресунспора».
- Сулейманов является воспитанником «Краснодара». Он сыграл за основную команду 118 матчей, забив 23 мяча.
- После трех туров чемпионата Турции «Гиресунспор» занимает последнее место таблицы. Клуб, который вернулся в элиту после 44-летнего отсутствия, проиграл все встречи, не забив ни одного мяча.
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