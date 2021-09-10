Матч четвертого тура второго дивизиона турецкой Лиги впервые в истории турецкого футбола обслужит семейная пара.

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Главным арбитром матча между «Анкарагюджю» и «Генчлербирлиги» назначен Бурак Паккан, его жена Гамза Дурмуш Паккан будет четвертым судьей. Пара поженилась три месяца назад.

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Матч состоится в воскресенье, 12 сентября.

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