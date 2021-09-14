Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, отданный «Краснодаром» в аренду в турецкий «Гиресунспор», рассказал, чем футбол в России отличается от европейского.

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– Наша молодежка проигрывает Дании, основная сборная – тоже. Все говорят, что у нас проблема с поколением, мы отстаем от всех футбольных стран. Ты, как представитель молодого поколения, что можешь сказать по этому поводу?

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– А вы посмотрите, где у них играют люди из молодежки и основной сборной. Все – за рубежом. У них другой футбол. В России он, конечно, медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего. Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас еще так играет. Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь. Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала, – приводит слова Сулейманова Sport24

Сулейманов – воспитанник «Краснодара». Он сыграл за основную команду 118 матчей, забив 23 мяча.

Cделка по аренде в «Гиресунспор» заключена с правом выкупа.

Чемпионат Турции «Краснодар» отдал Сулейманова в аренду «Гиресунспору» 08/09/2021 В 12:24