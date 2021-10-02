Полузащитник «Трабзонспора» Марек Гамшик исполнил отличный удар в матче против «Кайсериспора».

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Словак поразил ворота с центра поля, но судья не засчитал гол. Арбитр начал показывать, что удар нанесен не по правилам, еще когда мяч летел над полем. При розыгрыше свободного удара мяча должны коснуться минимум два футболиста, прежде чем будет нанесен удар по воротам.

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«Трабзонспор» обыграл «Кайсериспор» со счетом 2:1.

Гамшик выступает за клуб из Трабзона с лета 2021 года.

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