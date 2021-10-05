Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил выразил недовольство решением тренера Витора Перейры оставить его на скамейке запасных в матче 8-го тура чемпионата Турции против «Касымпаши».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Немец пропустил матч второго тура Лиги Европы с «Олимпиакосом» из-за гриппа. Чтобы не рисковать здоровьем игрока, Перейра не выпустил Озила в стартовом составе в игре против «Касымпаши». На протяжении 40 минут второго тайма Месут разминался, однако так и не появился на поле. Этот факт привел футболиста в бешенство: прекратив разминку, он бросил тренировочную манишку в сторону Перейры и отправился в раздевалку.

Чемпионат России Португалец Перейра назначен главой Департамента судейства РФС 23/09/2021 В 16:04

Президент «Фенербахче» Али Коч не видят причин для беспокойства.

«Самой большой мечтой тренера было провести матч Лиги Европы в четверг с Месутом на поле. Самой большой мечтой Месута было снова продемонстрировать свои качества в Европе, но ему не повезло, потому что он заболел. Месут пришел сюда, чтобы стать лидером команды, который принесет «Фенербахче» чемпионство спустя 7 лет. Он сделает это. Он покажет миру, кем он является», – приводит слова Коча Goal

«Фенербахче» прекрасно справился в матче против «Касымпаши» и без Озила: стамбульский клуб одержал упорную победу со счетом 2:1.

Месут перешел в «Фенербахче» из «Арсенала» в январе 2021 года. Контракт немца рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2021/22 Озил провел в составе стамбульского клуба 9 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

MLS Клуб Макконахи купил Дриусси. Как звезды шоу-биза рулят футболом 03/08/2021 В 08:29