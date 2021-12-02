Во время матча Кубка Турции между «Хатайспором» и «Эюпспором» бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Маме Бирам Диуф встал в ворота и отразил два удара с пенальти.

По итогам 120 минут встреча завершилась вничью, а в течение игры «Хатайспор» остался вдевятером, причем оба раза красную карточку получили вратари. Удары с 11 метров во время серии пенальти отбивал Диуф, который сначала сам оформил точный удар, а затем помог команде выйти в следующий раунд игрой в воротах. Один из выстрелов соперника пролетел мимо, но Диуф угадал направление удара, а другой попал в штангу.

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Диуф провел за «Манчестер Юнайтед» девять матчей в период с 2009 по 2012 год. Нападающий также шесть лет отыграл в «Сток Сити», в составе которого 157 раз вышел на поле и забил 25 мячей.

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