Российский нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов забил дебютный мяч за турецкую команду. Футболист, права на которого принадлежат «Краснодару», отличился в матче 17-го тура Суперлиги против «Алтая».
Шапи принял мяч за пределами штрафной и с острого угла пробил по воротам. Форвард здорово закрутил мяч – вратарь Матеуш Лис не справился с выстрелом.
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Как сыграли российские легионеры на прошлой неделе? Шапи, Хайкин и другие ребята неплохо повеселились.
Сулейманову не нравится футбол в России. Он объяснил, почему.
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