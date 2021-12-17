Российский нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов забил дебютный мяч за турецкую команду. Футболист, права на которого принадлежат «Краснодару», отличился в матче 17-го тура Суперлиги против «Алтая».

Шапи принял мяч за пределами штрафной и с острого угла пробил по воротам. Форвард здорово закрутил мяч – вратарь Матеуш Лис не справился с выстрелом.

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