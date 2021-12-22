21 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции, в котором «Адана Демирспор» обыграла «Галатасарай» со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Юнус Акгюн.
После забитого мяча 21-летний Акгюн начал праздновать успех вместе с одноклубниками, а Марио Балотелли ударил его при этом сзади ногой по голове. Видимо, в знак одобрения.
Ad
Чемпионат Турции
Балотелли взбесился из-за замены и даже врезал одноклубнику
Марио Балотелли на Евро-2020 заявил, что преклонил бы колено в поддержку BLM и заставил бы это сделать других игроков Италии
Марио Балотелли подписал контракт с «Аданой Демирспор». На какой срок?
Евро-2020
Гений Балотелли и боль Пирло. Провал Италии на Евро-2012
Чемпионат Турции
Балотелли рухнул до контракта с новичком чемпионата Турции
Related Matches
Adana Demirspor
2
0
Галатасарай
Реклама
Ad
Реклама
Ad