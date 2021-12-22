21 декабря состоялся матч 18-го тура чемпионата Турции, в котором «Адана Демирспор» обыграла «Галатасарай» со счетом 2:0. Дублем отметился нападающий Юнус Акгюн.

После забитого мяча 21-летний Акгюн начал праздновать успех вместе с одноклубниками, а Марио Балотелли ударил его при этом сзади ногой по голове. Видимо, в знак одобрения.

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