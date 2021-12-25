Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Стамбульский клуб предложил 61-летнему немецкому коучу контракт до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.
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Ранее «Фенер» отправил в отставку Витора Перейру. После 18 туров «Фенербахче» идет на четвертом месте в таблицы Суперлиги и отстает от лидирующего «Трабзонспора» на 16 очков.
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Если Лёв возглавит «Фенербахче», он воссоединится с Месутом Озилом. Возможно, хотя бы в старого знакомого Месут не станет бросать манишку от злости из-за замены.
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