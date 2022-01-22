Нападающий турецкой «Аданы Демирспор» Марио Балотелли возвращается в сборную Италии, за которую не выступал с 2018 года.
Главный тренер национальной команды Роберто Манчини планирует вызвать его на январский сбор, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Скоро об этом объявят официально.
Чемпионат Англии
«Ньюкасл» хочет купить Балотелли
18/01/2022 В 17:26
Это не вызывает удивления – футболист находится в хорошей форме, что отмечал главный тренер «Аданы Демиспор» Винченцо Монтелла.
«Он одержим тем, чтобы вернуться в сборную Италии. Он мотивирован и верит в это. Он знает, что должен много работать, и что у него есть три месяца, чтобы убедить Манчини, который знает все о его сильных и слабых сторонах. У него выдающиеся технические качества. Он хороший парень, который иногда немного выходит из себя. Но я вижу его очень мотивированным, и думаю, что он никогда не был так сосредоточен раньше в карьере, как в этом году с нами. Он растет, тренировать его одно удовольствие, потому что он игрок другого уровня», – заявил коуч.
«Ньюкасл» хочет оформить трансфер нападающего Марио Балотелли
Марио ударил одноклубника ногой по голове, празднуя забитый мяч. Видео здесь
Следите за новостями футбола на Eurosport.ru
Источник: Corriere Dello Sport.
Чемпионат Англии
Фодена в 10 лет спросили о Балотелли. Юнец был честен
11/01/2022 В 18:58
Чемпионат Турции
Балотелли ударил одноклубника ногой по голове, празднуя забитый мяч
22/12/2021 В 18:43