Нападающий турецкой «Аданы Демирспор» Марио Балотелли возвращается в сборную Италии, за которую не выступал с 2018 года.

Главный тренер национальной команды Роберто Манчини планирует вызвать его на январский сбор, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Скоро об этом объявят официально.

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Это не вызывает удивления – футболист находится в хорошей форме, что отмечал главный тренер «Аданы Демиспор» Винченцо Монтелла.

«Он одержим тем, чтобы вернуться в сборную Италии. Он мотивирован и верит в это. Он знает, что должен много работать, и что у него есть три месяца, чтобы убедить Манчини, который знает все о его сильных и слабых сторонах. У него выдающиеся технические качества. Он хороший парень, который иногда немного выходит из себя. Но я вижу его очень мотивированным, и думаю, что он никогда не был так сосредоточен раньше в карьере, как в этом году с нами. Он растет, тренировать его одно удовольствие, потому что он игрок другого уровня», – заявил коуч.

Марио ударил одноклубника ногой по голове, празднуя забитый мяч. Видео здесь

Источник: Corriere Dello Sport.

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