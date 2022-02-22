В минувший уикенд в чемпионате Турции случилось уникальное событие: тренер выпустил на поле сам себя. В историю вошли «Ени Малатьяспор» и Адем Бююк. Как так получилось и к чему привела эта авантюра?

С чего все началось?

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«Ени Малатьяспор» – безнадежный аутсайдер турецкой Суперлиги. 5 февраля клуб потерпел пятнадцатое поражение в чемпионате и у руководства лопнуло терпение – главный тренер «Малатьяспора» Мариус Шумудикэ был отправлен в отставку.

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Выбор преемника румынского коуча слегка удивил – команду возглавил действующий футболист Адем Бююк. 34-летний полузащитник не объявлял о завершении карьеры: он выходил на поле в двух последних матчах команды, а в игре 23-го тура с «Бешикташем» даже забил мяч, который принес «Малатьяспору» сенсационную ничью.

Адем Бююк, «Ени Малатьяспор» Фото: Imago

Адем Бююк выступает за «Ени Малатьяспор» с 2017 года. Полузащитник покидал «Малатья Арену» лишь на сезон-2019/20, который провел в «Галатасарае». Однако бесплатный трансфер в стамбульский суперклуб не сделал игрока счастливым: он выиграл с «Галатасараем» Суперкубок Турции и вернулся обратно. В двух последних сезонах за «Малатьяспор» Бююк забил 22 мяча, сделал 5 ассистов и дослужился до статуса капитана. Также в активе 34-летнего футболиста 4 матча за сборную Турции

И вот 13 февраля Адем Бююк дебютировал в новом качестве. В 24-м туре «Ени Малатьяспор» играл против «Сивасспора». Бююк внес себя в заявку, но вот выйти на поле не решился. Итог – гостевое поражение со счетом 1:2.

Что было потом

В 24-м туре «Ени Малатьяспор» дома горел «Антальяспору» со счетом 0:1 – на седьмой минуте отличился экс-форвард «Спартака» Луис Адриано. В раздевалки команды ушли при минимальном преимуществе «Антальяспора», и через десять минут после перерыва тренер Адем Бююк придумал, как усилить игру своей команды: на поле вышел полузащитник Адем Бююк.

Правда, через четыре минуты после выхода играющего тренера «Антальяспор» забил второй мяч: отличился еще один экс-спартаковец, Фернандо. При этом 34-летний Бююк действительно усилил игру и даже имел возможность забить: на 70-й минуте мяч попал в штангу после его удара со штрафного. На 88-й минуте «Ени Малатьяспор» забил мяч престижа, но Бююк участия в эпизоде не принимал.

Интересно, что тренер «Антальяспора» тоже мог выйти на поле: Нури Шахин формально остается действующим игроком и был включен в число запасных на матч с «Малатьяспором». Однако экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Ливерпуля» удержался от соблазна выпустить себя на замену и привел свой клуб к победе, не выходя на газон.

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