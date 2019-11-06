Испания U-17
    -
    22:30
    06.11.19
    Estádio da Serrinha
    Сенегал U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Испания U-17 - Сенегал U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) - 6 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Испания U-17 – Сенегал U-17 на Eurosport.ru! 6 ноября 2019 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, David Gordo или Malick Daf? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Испания U-17 и Сенегал U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Испания U-17 и Сенегал U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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