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Бразилия U-17 - Чили U-17

Чемпионат мира (до 17 лет) - 7 ноября 2019

Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Бразилия U-17 – Чили U-17 на Eurosport.ru! 7 ноября 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Guilherme Dalla Déa или Cristián Leiva? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бразилия U-17 и Чили U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бразилия U-17 и Чили U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

