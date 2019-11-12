Италия U-17
    -
    2:00
    12.11.19
    Estádio Olímpico Pedro Ludovico
    Бразилия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Италия U-17 - Бразилия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) - 12 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Италия U-17 – Бразилия U-17 на Eurosport.ru! 12 ноября 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Carmine Nunziata или Guilherme Dalla Déa? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Италия U-17 и Бразилия U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Италия U-17 и Бразилия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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