Австралия U-17
    -
    23:00
    01.11.19
    Estadio Bezerra
    Нигерия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Австралия U-17 - Нигерия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) - 1 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Австралия U-17 – Нигерия U-17 на Eurosport.ru! 1 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Trevor Morgan или Ману Гарба? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Австралия U-17 и Нигерия U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Австралия U-17 и Нигерия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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