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Нидерланды U-17 - Франция U-17

Чемпионат мира (до 17 лет) - 17 ноября 2019

Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Нидерланды U-17 – Франция U-17 на Eurosport.ru! 17 ноября 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Peter van der Veen или Jean-Claude Giuntini? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нидерланды U-17 и Франция U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нидерланды U-17 и Франция U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

