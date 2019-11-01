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Камерун U-17 - Аргентина U-17

Чемпионат мира (до 17 лет) - 1 ноября 2019

Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Камерун U-17 – Аргентина U-17 на Eurosport.ru! 1 ноября 2019 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Thomas Libiih или Пабло Аймар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Камерун U-17 и Аргентина U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Камерун U-17 и Аргентина U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

