Solomon Islands U-17
    -
    23:00
    28.10.19
    Estadio Bezerra
    Италия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Solomon Islands U-17 - Италия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) - 28 октября 2019

      Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Solomon Islands U-17 – Италия U-17 на Eurosport.ru! 28 октября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Stanley Waita или Carmine Nunziata? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Solomon Islands U-17 и Италия U-17 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Solomon Islands U-17 и Италия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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