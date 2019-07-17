Армения U-19
    -
    20:00
    17.07.19
    Ханрапетакан
    Италия U-19
      Чемпионат Европы (до 19 лет) • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Армения U-19 - Италия U-19
      Чемпионат Европы (до 19 лет) - 17 июля 2019

      Футбол, Чемпионат Европы (до 19 лет). Следите за матчем Армения U-19 – Италия U-19 на Eurosport.ru! 17 июля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Армения U-19 и Италия U-19 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Армения U-19 и Италия U-19, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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