Ирландия U-19
    -
    20:00
    21.07.19
    Стадион Футбольной академии
    Чехия U-19
      Чемпионат Европы U-19 • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ирландия U-19 - Чехия U-19
      Чемпионат Европы U-19 - 21 июля 2019

      Футбол, Чемпионат Европы U-19. Следите за матчем Ирландия U-19 – Чехия U-19 на Eurosport.ru! 21 июля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ирландия U-19 и Чехия U-19 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ирландия U-19 и Чехия U-19, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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