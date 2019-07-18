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Чехия U-19 - Норвегия U-19

Чемпионат Европы U-19 - 18 июля 2019

Футбол, Чемпионат Европы U-19. Следите за матчем Чехия U-19 – Норвегия U-19 на Eurosport.ru! 18 июля 2019 года в 17:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чехия U-19 и Норвегия U-19 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Чехия U-19 и Норвегия U-19, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

