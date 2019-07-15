Норвегия U-19
    -
    17:45
    15.07.19
    Стадион Футбольной академии
    Republic of Ireland U-20
      Чемпионат Европы (до 19 лет) • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Норвегия U-19 - Republic of Ireland U-20
      Чемпионат Европы (до 19 лет) - 15 июля 2019

      Футбол, Чемпионат Европы (до 19 лет). Следите за матчем Норвегия U-19 – Republic of Ireland U-20 на Eurosport.ru! 15 июля 2019 года в 17:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норвегия U-19 и Republic of Ireland U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Норвегия U-19 и Republic of Ireland U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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