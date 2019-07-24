Португалия U-19
    -
    17:00
    24.07.19
    Banants Stadium
    Ирландия U-19
      Чемпионат Европы U-19 • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Португалия U-19 - Ирландия U-19
      Чемпионат Европы U-19 - 24 июля 2019

      Футбол, Чемпионат Европы U-19. Следите за матчем Португалия U-19 – Ирландия U-19 на Eurosport.ru! 24 июля 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия U-19 и Ирландия U-19 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Португалия U-19 и Ирландия U-19, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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