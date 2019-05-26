Онлайн

Сенегал U-20 - Колумбия U-20

Чемпионат мира (до 20 лет) - 26 мая 2019

Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Сенегал U-20 – Колумбия U-20 на Eurosport.ru! 26 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Youssouph Dabo или Артуро Рейес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сенегал U-20 и Колумбия U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сенегал U-20 и Колумбия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

