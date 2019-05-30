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Норвегия U-20 - Гондурас U-20

Чемпионат мира U-20 - 30 мая 2019

Футбол, Чемпионат мира U-20. Следите за матчем Норвегия U-20 – Гондурас U-20 на Eurosport.ru! 30 мая 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Pal Arne Johansen или Carlos Tabora? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норвегия U-20 и Гондурас U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Норвегия U-20 и Гондурас U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

