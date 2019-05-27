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Norway U-20 - Новая Зеландия U-20

Чемпионат мира (до 20 лет) - 27 мая 2019

Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Norway U-20 – Новая Зеландия U-20 на Eurosport.ru! 27 мая 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Pal Arne Johansen или Des Buckingham? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Norway U-20 и Новая Зеландия U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Norway U-20 и Новая Зеландия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

