Нигерия U-20
    -
    21:30
    30.05.19
    Stadion Miejski w Bielsku-Bialej
    Украина U-20
      Чемпионат мира U-20 • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Нигерия U-20 - Украина U-20
      Чемпионат мира U-20 - 30 мая 2019

      Футбол, Чемпионат мира U-20. Следите за матчем Нигерия U-20 – Украина U-20 на Eurosport.ru! 30 мая 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Paul Aigbogun или Oleksandr Petrakov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигерия U-20 и Украина U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нигерия U-20 и Украина U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0