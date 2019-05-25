Португалия U-20
    -
    16:30
    25.05.19
    Stadion Miejski w Bielsku-Bialej
    Южная Корея U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Португалия U-20 - Южная Корея U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 25 мая 2019

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Португалия U-20 – Южная Корея U-20 на Eurosport.ru! 25 мая 2019 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Helio Dias или Jungyong Chung? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Португалия U-20 и Южная Корея U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Португалия U-20 и Южная Корея U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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