США U-20
    -
    18:30
    08.06.19
    Городской стадион, Госир
    Эквадор U-20
      Чемпионат мира U-20 • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      США U-20 - Эквадор U-20
      Чемпионат мира U-20 - 8 июня 2019

      Футбол, Чемпионат мира U-20. Следите за матчем США U-20 – Эквадор U-20 на Eurosport.ru! 8 июня 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тэб Рамос или Хорхе Селико? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США U-20 и Эквадор U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются США U-20 и Эквадор U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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