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Украина U-20 - Италия U-20

Чемпионат мира U-20 - 11 июня 2019

Футбол, Чемпионат мира U-20. Следите за матчем Украина U-20 – Италия U-20 на Eurosport.ru! 11 июня 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Oleksandr Petrakov или Paolo Nicolato? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина U-20 и Италия U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Украина U-20 и Италия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

