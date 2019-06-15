Украина U-20
    -
    19:00
    15.06.19
    Стадион Видзева
    Южная Корея U-20
      Чемпионат мира U-20 • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Украина U-20 - Южная Корея U-20
      Чемпионат мира U-20 - 15 июня 2019

      Футбол, Чемпионат мира U-20. Следите за матчем Украина U-20 – Южная Корея U-20 на Eurosport.ru! 15 июня 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Александр Петраков или Чонён Чон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина U-20 и Южная Корея U-20 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Украина U-20 и Южная Корея U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Это финал чемпионат мира по футболу, в котором сыграет Украина. Давайте поболеем за молодых, юных и очень талантливых парней, которым еще нет 20.

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