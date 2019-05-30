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Парень, забивший победный гол «Зениту» в ЛЕ, отгрузил 9 мячей Гондурасу

Парень, забивший победный гол «Зениту» в ЛЕ, отгрузил 9 мячей Гондурасу
Eurosport

58 мин. назад

Перспективный норвежец.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд вдоволь покуражился в матче молодежного чемпионата мира против Гондураса.

Футболист забил девять из 12 мячей скандинавского коллектива в ворота команды из центральной Америки.

Холанд осенью 2018 года играл в составе «Мёльде» против «Зенита» в Лиге Европы и забил тогда победный гол (2:1)

  • 18-летний нападающий играет сейчас за «Зальцбург», с которым уже выиграл чемпионат и Кубок Австрии.
  • Его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.
  • Молодежный ЧМ-2019 проходит в Польше.

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