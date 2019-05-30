Eurosport
Парень, забивший победный гол «Зениту» в ЛЕ, отгрузил 9 мячей Гондурасу
Перспективный норвежец.
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд вдоволь покуражился в матче молодежного чемпионата мира против Гондураса.
Футболист забил девять из 12 мячей скандинавского коллектива в ворота команды из центральной Америки.
Холанд осенью 2018 года играл в составе «Мёльде» против «Зенита» в Лиге Европы и забил тогда победный гол (2:1)
- 18-летний нападающий играет сейчас за «Зальцбург», с которым уже выиграл чемпионат и Кубок Австрии.
- Его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.
- Молодежный ЧМ-2019 проходит в Польше.
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