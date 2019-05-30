Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд вдоволь покуражился в матче молодежного чемпионата мира против Гондураса.

Футболист забил девять из 12 мячей скандинавского коллектива в ворота команды из центральной Америки.

Холанд осенью 2018 года играл в составе «Мёльде» против «Зенита» в Лиге Европы и забил тогда победный гол (2:1)

18-летний нападающий играет сейчас за «Зальцбург», с которым уже выиграл чемпионат и Кубок Австрии.

Его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро.

Молодежный ЧМ-2019 проходит в Польше.

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона, который примет финал ЛЧ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android