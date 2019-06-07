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Украина вышла в полуфинал чемпионата мира U-20

Украина вышла в полуфинал чемпионата мира U-20
Eurosport

36 мин. назад

Ребята обыграли Колумбию.

В Польше стартовали четвертьфинальные матчи чемпионата мира U-20.

Сборная Украины переиграла команду Колумбии – матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте забил Даниил Сикан.

В 1/8 финала украинцы разгромили команду Панамы со счетом 4:1.

  • В параллельном матче Италия играет против Мали.
  • Четвертьфинальные пары, которые сыграют 8 июня – США и Эквадор, Южная Корея и Сенегал.

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