Getty Images
Украина вышла в полуфинал чемпионата мира U-20
Ребята обыграли Колумбию.
В Польше стартовали четвертьфинальные матчи чемпионата мира U-20.
Сборная Украины переиграла команду Колумбии – матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте забил Даниил Сикан.
В 1/8 финала украинцы разгромили команду Панамы со счетом 4:1.
- В параллельном матче Италия играет против Мали.
- Четвертьфинальные пары, которые сыграют 8 июня – США и Эквадор, Южная Корея и Сенегал.
Крымские клубы выживают без России и Украины. Скоро «Севастополь» или «Таврия» будут в еврокубках
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте