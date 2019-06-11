Сборная Украины победила Италию в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира-2019 (до 20 лет) со счетом 1:0.

Единственный мяч на 65-й минуте забил воспитанник киевского «Динамо» Сергей Булеца. Украинцы заканчивали игру в меньшинстве из-за удаления Дениса Попова на 79-й минуте.

Ранее в плей-офф Украина победила Панаму и Колумбию. Прежде жовто-блакитные никогда не брали медали МЧМ.

Вторую путевку в финал разыграют сборные Эквадора и Южной Кореи. Финал состоится 15 июня в Лодзе.

В 2018-м украинская молодежка сыграла в полуфинале Евро до 19 лет.

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