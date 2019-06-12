Насколько финал молодежного ЧМ – круто?

Достаточно сказать, что ни на одна сборная с постсоветского пространства не брала медали молодежного ЧМ. Вот у сборной СССР был полный комплект и золото первого турнира в 1977 году. А после бронзы 1991 года как отрезало.

Да и достаточно посмотреть на список победителей, чтобы понять – все серьезно. Шесть раз Аргентина, пять раз Бразилия, по одному – Германия, Испания, Франция и Англия. Выбиваются из топового списка разве что победы Ганы и Сербии, но и эти команды оба раза убирали, на секунду, бразильцев, которые и тут пентакампеоны.

Во что играет сборная Украины?

Главный тренер украинской молодежки Александр Петраков в чем-то напоминает Станислава Черчесова. Этим футболом сложно восхищаться стороннему зрителю, он не про красоту, а про четкое понимание сильных и слабых сторон. У этой сборной нет звезд, как у поколения Ярмоленко-Коноплянки-Ракицкого, потому приходится рассчитывать на компактную защиту, прессинг и кинжальные выпады. В полуфинале с Италией пришлось откровенно терпеть.

Вам ничего не напоминает?

Путь к финалу

Нельзя сказать, что Украине попалась проходная группа. Даже явный аутсайдер Катар после разгрома от Нигерии следующие два матча проиграл всего в один мяч. А вот сборная Украины наоборот, тратила ровно столько сил, сколько нужно. Минимальная победа над Катаром, до этого – над США, в матче с Нигерией ничья, которая и нужна была для выхода в плей-офф.

Если в первой стадии игр навылет со жребием повезло (Панама была вынесена со счетом 4:1), то вот игры с Колумбией и Италией стали настоящей проверкой характера. Особенно потрепала нервы «скуадра адззура». Жовто-блакитным даже пришлось почувствовать себя «Тоттенхэмом» – VAR отменил гол в добавленное время и сохранил исторические 1:0 для Украины.

Лидеры

Андрей Лунин

Андрей ЛунинGetty Images

Самый известный игрок этой сборной и обладатель самого необычного маршрута трансфера: «Заря» – «Реал Мадрид». «Бланкос» отправили парня на адаптацию в «Леганес», где он поиграл не так много, но в новом сезоне, возможно, будет больше – основной вратарь испанский команды уходит. Правда, не факт, что аренду продлит уже сам «Реал». У Лунина неплохие шансы стать вторым вратарем уже в сезоне-2019/20.

Украина ни разу на турнире не пропустила больше одного мяча, трижды выстояв на ноль. И, при всем уважении к системе игры Петракова, если бы не чудесные сэйвы Андрея, сборная бы точно сейчас не жила ожиданием финала.

Валерий Бондарь

Валерий – не просто носит капитанскую повязку, он действительно настоящий лидер команды. Центральный защитник забил несколько важных голов, в том числе на 92-й минуте матча с румынами в отборе на чемпионат Европы, откуда Украина и попала на ЧМ,

На чемпионате мира Бондарь пока не забивал, но со своими прямыми обязанностями справляется почти эталоно.

Сергей Булеца

Игрок киевского «Динамо» в списке лидеров, не потому что на его счету победный гол в полуфинале или пять результативных баллов на всем турнире. Булецу пока не слишком активно привлекают к главной футбольной команде, но в молодежке именно через него строится вся игра в атаке. Блестящая обводка, умение работать с мячом, скорость – кажется, после этого чемпионата мира Сергей точно станет мелькать чаще и в чемпионате страны.

Тренер

Александр Петраков с командой празднует выход Украины в финал МЧМ-2019Getty Images

Петраков работает со юниорскими и молодежными сборными Украины уже почти 10 лет, а вообще в системе молодежного футбола 61-летний специалист, по сути, с 2000 года. И оба поколения ребят, которых он вел (1995 и 1999 г.р.) всегда играли на топ-турнирах.

95-й год. 5 место юниорского Евро, следующий год 1/8 финала МЧМ.

99-й год. Полуфинал ЮЧЕ и вот уже финал МЧМ.

Петраков – возможно, главная фигура в молодежном футболе страны, но по-настоящему его заслуги оценили только сейчас. Даже страничка в Википедии появилась только по ходу турнира. Если Украина возьмет золотые медали, пожалуй, в список званий в Заслуженному тренеру страны нужно будет добавить что-то посолиднее.

А когда финал-то?

15 июня. Начало в 19:00 по Москве. В соперниках – Южная Корея

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