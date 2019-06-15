Молодежная сборная Украины стала чемпионом мира среди футболистов до 20 лет.

В финале жовто-блакитные обыграли Южную Корею – 3:1. Азиатская команда открыла счет на пятой минуте с пенальти – Чонмин Ким упал в чужой штрафной, и Канин Ли развел Андрея Лунина и мяч по разным углам.

Украинцы отыгрались еще до перерыва. Владислав Супряга поймал мяч после серии рикошетов на стандарте и проткнул мяч в сетку.

А во втором тайме Супряга сделал дубль и принес команде титул. Юхим Конопля прошел по полуфлангу и потерял владение, но мяч оказался в штрафной на ноге у украинского форварда, он аккуратно пробил мимо голкипера Гванён Ли. А на 89-й минуте Георгий Цитаишвили снял все вопросы.

3:1 – Украина выиграла чемпионат мира U-20.

Славянская сборная вышла из группы с семью очками, в 1/8 финала разгромила Панаму (4:1), в четвертьфинале остановила Колумбию (1:0) и забила один победный мяч в полуфинале Италии.

Украина впервые в истории стала чемпионом мира. В 1977 году СССР победил на ЮЧМ, но турнир позже назвали экспериментальным, официально ФИФА считает историю чемпионатов с 1981-го.

Сборная Украины – в финале молодежного ЧМ. Как так получилось и что ее роднит с Россией-2018

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